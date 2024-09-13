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Врач: Изменение пищевых привычек школьников - один из главных вопросов в области здорового питания

Врач: Изменение пищевых привычек школьников - один из главных вопросов в области здорового питания Для обеспечения умственной и физической активности школьников их рацион должен быть богат продуктами с высоким содержанием питательных веществ.
Здоровье
13 сентября 2024 г. 11:23
Врач: Изменение пищевых привычек школьников - один из главных вопросов в области здорового питания

Для обеспечения умственной и физической активности школьников их рацион должен быть богат продуктами с высоким содержанием питательных веществ.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист-эксперт Министерства здравоохранения, гастроэнтеролог Эмин Мамедов.

По его словам, изменение пищевых привычек школьников - один из главных вопросов в области здорового питания.

"За последние несколько десятилетий пищевые привычки школьников и состав продуктов, приготовленных в домашних условиях, существенно изменились. Ввиду работы родителей и нехватки времени основу питания составляют обработанные и расфасованные полуфабрикаты.

К сожалению, дети редко едят приготовленную дома пищу. Поэтому подростки растут без навыков приготовления здоровой пищи. Пища, потребляемая школьниками, должна быть достаточно богата питательными веществами, чтобы обеспечить как умственную, так и физическую активность в течение дня. Так, продукты, содержащие в основном углеводы, то есть сахар, являются малоценными продуктами, потому что они быстро вызывают чувство сытости и голода", - сказал Мамедов.

По словам эксперта, питание школьников влияет на их будущее здоровье и успехи в учебе с точки зрения их дальнейшего развития: "Наблюдения показывают, что в большинстве случаев, особенно дети и подростки, в качестве основного источника питания предпочитают нездоровую пищу, в частности фастфуд".

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