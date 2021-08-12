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Врач: Чтобы избежать жесткого карантина, необходимо соблюдать правила

Врач: Чтобы избежать жесткого карантина, необходимо соблюдать правила "Возвращения жесткого карантина не хочет никто. Все хотят, чтобы пандемия завершилась. Поэтому необходимо строго соблюдать установленные правила".
Здоровье
12 августа 2021 г. 16:16
Врач: Чтобы избежать жесткого карантина, необходимо соблюдать правила

"Возвращения жесткого карантина не хочет никто. Все хотят, чтобы пандемия завершилась. Поэтому необходимо строго соблюдать установленные правила".

Как сообщает Report, такое мнение высказал специалист Министерства здравоохранения, докторант кафедры урологии Азербайджанского медицинского университета Араз Ибрагимов.

По его словам, вакцинация обязательна: "Люди не должны ожидать всего от государства. Чтобы защититься от вируса, мы должны пользоваться медмасками в закрытых помещениях, поддерживать социальную дистанцию. Каждый третий человек может быть носителем вируса. Большинство людей задаются вопросом, зачем вакцинироваться, если можно заразиться повторно? Дело в том, что при повторном заражении вакцинированные переносят болезнь в легкой форме, не попадая в больницы. Нельзя забывать, что вакцинация - единственный способ победить пандемию".

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Версия на английском языке Araz Ibrahimov: "Rules must be strictly followed to avoid lockdowns"
Версия на азербайджанском языке Həkim: "Sərt qapanmaların olmaması üçün qaydalara ciddi riayət edilməlidir"

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