Врач: Число погибших в автомобильных авариях в Азербайджане выросло на 31,3%

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ За последние 10 лет число ДТП в Азербайджане выросло на 33,1%.

Как сообщает Report, об этом заявила старший врач Гянджинского регионального пункта Скорой и неотложной медицинской помощи министерства здравоохранения Севиндж Гусейнова.

По ее словам, число погибших в авариях выросло на 31,3%, а раненых - на 32,6%.

С.Гусейнова отметила, что статистические цифры создали предпосылку для организации новых структур в области скорой помощи в стране: "Оказание своевременной и качественной первой медицинской помощи больным, пострадавшим в ДТП, является важным вопросом".

Она подчеркнула, что скорая и неотложная медицинская помощь играет огромную роль в охране здоровья населения: "Внезапные болезни, травмы, несчастные случаи, патологические процессы, тяжелые заболевания приводят к тяжелым повреждениям жизненно важных органов и систем и создают угрозу для жизни. Среди них особое место занимают дорожно-транспортные происшествия. Так, во время ДТП погибают или становятся инвалидами сотни людей".