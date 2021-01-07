TƏBİB: Вторая доза вакцины будет введена через 14-21 день после введения первой

"Мы возлагаем большие надежды на вакцину, которая будет доставлена в Азербайджан. Но каждый должен понимать, что даже вакцина - это не волшебная палочка".

"Мы возлагаем большие надежды на вакцину, которая будет доставлена в Азербайджан. Но каждый должен понимать, что даже вакцина - это не волшебная палочка".

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

Специалист отметила, что если человек прививается, то в его организме иммунитет еще только начинает вырабатываться:

"К примеру, вторая доза будет введена через 14-21 день после введения первой дозы. Будем ждать образования специфических антител после второй дозы. Это означает, что, хотя это и сложно, но даже после процесса вакцинации некоторое время следует использовать медицинскую маску, строго соблюдая правила гигиены рук и социальной дистанции. Мы все должны объединиться и защитить себя. Потому что опасность будет продолжаться до тех пор, пока мы не получим вторую дозу, то есть пока у нас не появится иммунитет. Поэтому каждый должен серьезно отнестись к этому вопросу".