Врач: Большее число вакцинированных может предотвратить появление новых мутаций

"Тип коронавируса AY.4.2, который начал стремительно распространяться среди населения в России, нельзя назвать новым штаммом. Это один из вариантов штамма "Дельта". Можно даже сказать, что это общеизвестный штамм "Дельта плюс".

"Тип коронавируса AY.4.2, который начал стремительно распространяться среди населения в России, нельзя назвать новым штаммом. Это один из вариантов штамма "Дельта". Можно даже сказать, что это общеизвестный штамм "Дельта плюс".

Об этом Report заявил главный инфекционист Клинического медцентра № 1 Фаррух Садиров.

Врач-инфекционист напомнил, что впервые этот подтип коронавируса был зарегистрирован в Великобритании: "Хотя сейчас в российских СМИ пишут, что данный вид по сравнению с предыдущими якобы является более заразным, смертоносным и распространяется среди детей, Великобритания заявила, что такой статистики у них не имеется".

По его словам, ВОЗ оценивает тип AY.4.2 как исследуемый вариант: "Отмечается, что этот типа на 10-15% более заразный. Процесс формирования новых вариантов коронавируса продолжается, потому что вакцинация среди населения мира еще не на желаемом уровне. Это создает условия для появления новых штаммов. Вирус при переходе от организма к организму мутирует, поэтому чем больше будет привитых, тем меньше шансов на распространение останется у вируса, и новых мутаций не возникнет. Вакцинация граждан важна, особенно лиц из группы риска".