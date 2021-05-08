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Врач: Больные талассемией могут вакцинироваться

Врач: Больные талассемией могут вакцинироваться Из-за наличия слабой иммунной системы COVID-19 может представлять угрозу их жизни
Здоровье
8 мая 2021 г. 11:54
Врач: Больные талассемией могут вакцинироваться

"Ввиду относительно слабой иммунной системы у больных талассемией по сравнению со здоровыми людьми, им рекомендуется в период пандемии COVID-19 по возможности изолироваться".

Как передает Report, об этом заявила специалист Минздрава Азербайджана Шахла Шабанова.

По ее словам, из-за наличия слабой иммунной системы COVID-19 может представлять угрозу их жизни: "По этой причине им рекомендуется вакцинироваться. Сейчас при имеющихся условиях пандемии COVID-19 для регулярно нуждающихся в крови больных талассемией в рамках госпрограммы в периферических районах организуется переливание крови. В связи с периодом пандемии относительно сокращаются обращения в связи с донорством крови, однако из-за того, что для больных талассемией кровь – регулярная потребность, часто организуются акции под девизом "Донорская кровь спасает жизнь"".

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Версия на азербайджанском языке Həkim: "Talassemiya xəstələri vaksin vurdura bilər"

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