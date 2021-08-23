Врач: Больные сахарным диабетом должны обязательно вакцинироваться

Пациенты с своевременно компенсированным диабетом обычно легко переносят COVID-19, однако пациенты с некомпенсируемым, неконтролируемым сахарным диабетом сталкиваются с более серьезными осложнениями. Резкое повышение сахара в крови приводит к таким осложн

Пациенты с своевременно компенсированным диабетом обычно легко переносят COVID-19, однако пациенты с некомпенсируемым, неконтролируемым сахарным диабетом сталкиваются с более серьезными осложнениями. Резкое повышение сахара в крови приводит к таким осложнениям как диабетический кетоацидоз, диабетическая нефропатия, диабетическая ретинопатия. По этой причине на втором месте после больных сердечно-сосудистыми заболеваниями в статистике смертности от COVID-19 находятся диабетики.

Как сообщает Report, об этом сообщил ассистент Кафедры хирургических болезней №1 Азербайджанского медицинского университета, доктор философии по медицине Азер Гумматов.

По его словам, исследования показывают, что основными факторами риска у диабетиков являются возраст, уровень сахара в крови и наличие других сопутствующих заболеваний: "По этой причине мы можем сказать, что у больных с некомпенсированным диабетом болезнь будет протекать более серьезно. Очень важно, чтобы во время заболевания COVID-19 они чаще следили за уровнем сахара в крови в домашних условиях, получали достаточное количество жидкости и придерживались общих рекомендаций по здоровому питанию. И еще, больные сахарным диабетом должны обязательно вакцинироваться, чтобы не подвергать жизнь свою. близких".