Врач, ампутировавший пациентке не ту ногу: Наблюдение за больной после выписки не входит в наши обязанности

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Наблюдение за больной после выписки из больницы не входит в наши обязанности.

Об этом Report заявил врач-хирург Специализированного центра ангиологии министерства здравоохранения Азербайджана Афсар Рзазаде.

Он отметил, что не знает о причинах смерти Мамедовой Тарлан Гасан гызы, которой в июне по ошибке вместо левой ноги ампутировали правую ногу, и которая умерла 2 дня назад: "Новость о смерти этой женщины мы увидели на сайтах".

Агентство Report обратилось в пресс-службу министерства здравоохранения. Однако в пресс-службе заявили, что не знают о причинах смерти Т.Мамедовой.

Напомним, что А.Рзазаде был ассистентом на операции, во время которой больной вместо левой больной ноги ампутировали правую ногу, а впоследствии он был врачом Т.Мамедовой.