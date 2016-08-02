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    Врач, ампутировавший пациентке не ту ногу: Наблюдение за больной после выписки не входит в наши обязанности

    Новость о смерти Мамедовой Тарлан Гасан гызы мы увидели на сайтах

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Наблюдение за больной после выписки из больницы не входит в наши обязанности.

    Об этом Report заявил врач-хирург Специализированного центра ангиологии министерства здравоохранения Азербайджана Афсар Рзазаде.

    Он отметил, что не знает о причинах смерти Мамедовой Тарлан Гасан гызы, которой в июне по ошибке вместо левой ноги ампутировали правую ногу, и которая умерла 2 дня назад: "Новость о смерти этой женщины мы увидели на сайтах".

    Агентство Report обратилось в пресс-службу министерства здравоохранения. Однако в пресс-службе заявили, что не знают о причинах смерти Т.Мамедовой.

    Напомним, что А.Рзазаде был ассистентом на операции, во время которой больной вместо левой больной ноги ампутировали правую ногу, а впоследствии он был врачом Т.Мамедовой. 

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