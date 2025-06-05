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Впервые в Джебраиле установят палатки для жертвоприношений на праздник Гурбан

Впервые в Джебраиле установят палатки для жертвоприношений на праздник Гурбан 16:19
Здоровье
5 июня 2025 г. 16:45
Впервые в Джебраиле установят палатки для жертвоприношений на праздник Гурбан

В этом году впервые в освобожденном от оккупации Джебраиле будут установлены специальные палатки для забоя жертвенных животных по случаю праздника Гурбан.

Как сообщает Report, об этом заявили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

По информации Агентства, в праздничные дни, 6–7 июня, мобильные лаборатории Института продовольственной безопасности будут работать в палатках, установленных на улице Демир Юмруг в Джебраиле, а также в городе Шуше. Лаборатории оснащены необходимым оборудованием для оперативного проведения ветеринарных и санитарных исследований.

При подозрении на заболевание у животных будут взяты образцы для срочного анализа.

В праздничные дни все лаборатории Института перейдут на усиленный режим работы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu il ilk dəfə Cəbrayılda qurbanlıq kəsimlər üçün çadırlar qurulacaq

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