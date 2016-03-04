Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Впервые в Азербайджане был произведен забор стволовых клеток из пуповины новорожденного до отделения последа.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию клиники Лейлы Шихлинской, операция прошла при поддержке сотрудников этой клиники и сотрудников Центра Таласемии во время кесарево сечения.

Согласно информации, далее данные стволовые клетки будут использованы при лечение старшей сестры новорожденного ребенка, которая болеет лейкозом. Операция была произведена как благотворительная акция со стороны врачей и клиники.