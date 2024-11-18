ВОЗЖ: В Азербайджане нет высокопатогенного птичьего гриппа

Всемирная организация здоровья животных (ВОЗЖ) подтвердила статус Азербайджана как страны, свободной от высокопатогенного птичьего гриппа.
Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).
Отмечено, что международная организация приняла во внимание комплексные меры, принимаемые АПБА в направлении обеспечения здоровья животных и биологической безопасности в стране, а также предотвращения инфекционных заболеваний животных, которые могут распространятся с территорий других стран. Информация об Азербайджане уже опубликована на официальном
Отметим, что высокопатогенный птичий грипп – одна из зоонозных инфекций вирусного происхождения, опасная также для человека. В настоящее время активные очаги заболевания имеются более чем в 50 странах мира.