ВОЗЖ: В Азербайджане нет высокопатогенного птичьего гриппа

Всемирная организация здоровья животных (ВОЗЖ) подтвердила статус Азербайджана как страны, свободной от высокопатогенного птичьего гриппа.

Всемирная организация здоровья животных (ВОЗЖ) подтвердила статус Азербайджана как страны, свободной от высокопатогенного птичьего гриппа.

Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Отмечено, что международная организация приняла во внимание комплексные меры, принимаемые АПБА в направлении обеспечения здоровья животных и биологической безопасности в стране, а также предотвращения инфекционных заболеваний животных, которые могут распространятся с территорий других стран. Информация об Азербайджане уже опубликована на официальном сайте ВОЗЖ.

Отметим, что высокопатогенный птичий грипп – одна из зоонозных инфекций вирусного происхождения, опасная также для человека. В настоящее время активные очаги заболевания имеются более чем в 50 странах мира.