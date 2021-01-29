Возобновлен экспорт помидоров из Азербайджана в Казахстан

Продолжаются последовательные меры по снятию ограничений, наложенных на экспортируемую из Азербайджанской Республики в Республику Казахстан томатную продукцию

Продолжаются последовательные меры по снятию ограничений, наложенных на экспортируемую из Азербайджанской Республики в Республику Казахстан томатную продукцию.

Как сообщили Report в агентстве по безопасности продовольственных продуктов (АПБА), переговоры между АПБА и соответствующими структурами Республики Казахстан по этому вопросу, а также на основании доказательств того, что в образцах, взятых специалистами агентства из различных хозяйств, партий томатной продукции, поступающей в продажу на внутренний рынок, не было обнаружено вируса бурой гнили и других вирусов, с 29 января 2021 года 40 предприятиям, занимающимся экспортом томатов в Казахстан, было выдано разрешение на экспорт.

В то же время, учитывая определение данного вируса как вредного организма, который в ряде стран мира подвергается новому карантину, была достигнута взаимная договоренность о создании рабочей группы из специалистов обеих стран для изучения данного вируса.

Сообщается, что из партий продукции каждой фермы, кому выдано разрешение на экспорт, АПБА будет проводить проверки на вирус бурой гнили. Субъекты предпринимательства, которым будет предоставлен сертификат в соответствии с результатами проверок, будут экспортировать томатную продукцию в Казахстан.

В настоящее время переговоры между АПБА и соответствующими структурами Республики Казахстан продолжаются.