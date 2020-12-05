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Возникли проблемы с производством вакцины от COVID-19

Возникли проблемы с производством вакцины от COVID-19 Компания Pfizer заявила о проблемах с производством вакцины от COVID-19
Здоровье
5 декабря 2020 г. 22:29
Возникли проблемы с производством вакцины от COVID-19

Компания Pfizer заявила о проблемах с производством вакцины от COVID-19.

Как передает Report, об этом пишет Fox News.

В Pfizer заявили, что намерены выпустить лишь половину от запланированных доз вакцины из-за того, что расширение цепочки поставок сырья для вакцины заняло больше времени, чем ожидалось. "Важно также подчеркнуть, что результаты клинических испытаний были позже, чем изначально планировалось", — сказала представитель компании.

Pfizer и ее партнер из Германии BioNTech SE собирались произвести сто миллионов вакцин к концу года. Однако сейчас число планируемых доз сократили вдвое — до 50 миллионов.

Компания получает сырье у поставщиков в США и Европе и расширение производства компонентов для вакцины в прошлом месяце оказалось сложной задачей. Тогда Pfizer ожидала результатов испытаний препарата. При этом не уточняется, каких именно компонентов не хватает для производства вакцины.

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