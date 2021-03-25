Возможно ли двойное заражение COVID-19?

Могут ли в организме одного пациента находиться сразу несколько разновидностей коронавируса SARS-CoV-2

Могут ли в организме одного пациента находиться сразу несколько разновидностей коронавируса SARS-CoV-2.

Как передает Report, об этом рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко.

По его словам, имеются описания, что в течение заболевания у одного человека обнаруживают разные, уже изменившиеся генетические варианты этого коронавируса.

"Это известно и уже доказано. Связано с тем, что у вируса сегментированный геном, и там происходят мутации, быстрые изменения генетической структуры. Такие вещи наблюдаются также при ВИЧ-инфекции и некоторых других заболеваниях. Называется оно изменчивость или эволюция вируса", - пояснил вирусолог.

Он считает, что выявление большого количества вариантов SARS-CoV-2 связано не только со свойствами данного коронавируса, но и с интенсивностью его изучения. Именно по этой причине, полагает профессор Бутенко, появляются сообщения о южноафриканских, британских и каких угодно еще штаммах.

По словам вирусолога, еще рано судить о том, влияет ли присутствие в организме сразу нескольких разновидностей возбудителя COVID-19 на течение заболевания и на эффективность вакцинации.

"Никто не может сказать сейчас, влияет ли это на тяжесть заболевания и может ли это отразиться на эффективности вакцинации людей препаратом, который был приготовлен из штаммов 2019 года. Пока это вопрос открытый", – сказал Александр Бутенко в интервью радио Sputnik.