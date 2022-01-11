ВОЗ заявила о стабилизации темпов роста заражения "омикроном"

Темпы роста заражения вариантом коронавируса "омикрон" стабилизировались во многих странах, хотя значительно превышают скорость распространения дельта-штамма.

Темпы роста заражения вариантом коронавируса "омикрон" стабилизировались во многих странах, хотя значительно превышают скорость распространения дельта-штамма.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы установить эффективность вакцин против омикрон-штамма. Организация ожидает эти данные в течение ближайшей недели.

В декабре эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове выразила надежду, что пандемии коронавируса будет положен конец в 2022 году.