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ВОЗ заявила о стабилизации темпов роста заражения "омикроном"

ВОЗ заявила о стабилизации темпов роста заражения "омикроном" Темпы роста заражения вариантом коронавируса "омикрон" стабилизировались во многих странах, хотя значительно превышают скорость распространения дельта-штамма.
Здоровье
11 января 2022 г. 15:06
ВОЗ заявила о стабилизации темпов роста заражения омикроном

Темпы роста заражения вариантом коронавируса "омикрон" стабилизировались во многих странах, хотя значительно превышают скорость распространения дельта-штамма.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы установить эффективность вакцин против омикрон-штамма. Организация ожидает эти данные в течение ближайшей недели.

В декабре эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове выразила надежду, что пандемии коронавируса будет положен конец в 2022 году.

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