ВОЗ заявила о риске вспышек COVID-19 несмотря на вакцинацию

Риск вспышек COVID-19 сохранится даже вопреки вакцинации

Риск вспышек COVID-19 сохранится даже вопреки вакцинации.

Как передает Report, об этом заявила руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О'Брайен.

"Увы, высокая доля вакцинированного населения не будет означать, что все мы в безопасности", — заявила О'Брайен. Представитель ВОЗ привела пример кори. По ее словам, вспышки заболевания продолжили возникать в определенных подгруппах населения даже при высоком общем уровне вакцинации.

"Вместо того чтобы фокусироваться на статистике, мы должны использовать имеющиеся у нас знания о передаче COVID-19, чтобы выработать разумный подход и к профилактике, и к вакцинированию", — подчеркнула она.