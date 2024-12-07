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ВОЗ заявила о риске распространения лихорадки Оропуш в Американском регионе

ВОЗ заявила о риске распространения лихорадки Оропуш в Американском регионе Более 11,6 тыс. человек заболели лихорадкой Оропуш в странах Американского региона с начала 2024 года.
Здоровье
7 декабря 2024 г. 02:24
ВОЗ заявила о риске распространения лихорадки Оропуш в Американском регионе

Более 11,6 тыс. человек заболели лихорадкой Оропуш в странах Американского региона с начала 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщила женевская штаб-квартира всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ расценивает риск дальнейшего распространения вируса на региональном уровне как высокий, а на глобальном как низкий, сообщила ее женевская штаб-квартира.

"По состоянию на 25 ноября в Американском регионе в 10 странах и на 1 территории было зарегистрировано в общей сложности 11 634 подтвержденных случая заболевания Оропуш, включая 2 смертельных", - говорится в сообщении. Болезнь была выявлена с начала года в Боливии, Бразилии, Гайане, Каймановых Островах, Канаде, Колумбии, Кубе, Панаме, Перу, США и Эквадоре. "На основании имеющейся информации ВОЗ расценивает общий риск для общественного здравоохранения, создаваемый вирусом Оропуш, как высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне", - констатировали в организации.

ВОЗ призвала страны усилить эпидемиологический и энтомологический надзор, а также расширить профилактические меры среди населения. Она подчеркнула, что это имеет решающее значение ввиду нынешнего географического распространения вируса и появления возможных новых путей передачи. Инфекция может "затронуть как население в целом, так и уязвимые группы", в частности беременных женщин и новорожденных.

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