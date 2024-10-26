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ВОЗ заявила о рекордном уровне заболеваемости mpox за 22 месяца

ВОЗ заявила о рекордном уровне заболеваемости mpox за 22 месяца Более 2,7 тыс. подтвержденных лабораторным путем случаев заболевания mpox (новое наименование оспы обезьян) выявили в мире в сентябре.
Здоровье
26 октября 2024 г. 22:39
ВОЗ заявила о рекордном уровне заболеваемости mpox за 22 месяца

Более 2,7 тыс. подтвержденных лабораторным путем случаев заболевания mpox (новое наименование оспы обезьян) выявили в мире в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"В сентябре поступили сообщения о 2 763 подтвержденных случаях mpox. Это самое большое число случаев с ноября 2022 года, что свидетельствует о тенденции к росту [заболеваемости] в мире", - отметили в организации.

Согласно статистике, по сравнению с августом число заболевших выросло на 8%. Самый большой прирост (на 35%) зарегистрирован в Африке, где в сентябре было выявлено 1 756 новых случаев mpox. В то же время в Европе заболеваемость снизилась в сентябре на 26% (до 211 случаев), а в Америке на 32% (до 427 случаев).

Отмечается, что с 1 января 2022 года по 30 сентября нынешнего в 123 странах мира было выявлено 109 699 подтвержденных случаев mpox, включая 236 с летальным исходом.

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