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ВОЗ заявила о повторных заражениях коронавирусом при наличии антител

ВОЗ заявила о повторных заражениях коронавирусом при наличии антител Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами COVID-19, несмотря на наличие антител к вирусу.
Здоровье
12 февраля 2021 г. 20:53
ВОЗ заявила о повторных заражениях коронавирусом при наличии антител

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами COVID-19, несмотря на наличие антител к вирусу.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге в пятницу главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.

"Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться", - сказала она.

По ее словам, сейчас проводятся исследования о том, насколько хватает иммунитета от вируса у людей, которые уже сами переболели. Однако при этом среди тех, кто был вакцинирован, подавляющее большинство переносит вирус в легкой форме.

Также есть предварительные данные о том, что вакцинация снижает вирулентность вируса, и есть вероятность снижения уровня передачи COVID-19 после вакцинации, добавила Сваминатан.

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