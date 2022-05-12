ВОЗ зарегистрировала в Европе более 2 млн смертей от COVID-19

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения случаев смерти от COVID-19 в странах Европейского региона превысило 2 млн.

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения случаев смерти от COVID-19 в странах Европейского региона превысило 2 млн.

Как передает Report, об этом сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе Европейского регионального бюро.

"Хотя число случаев заболевания в Европейском регионе снижается, оно остается слишком высоким, и COVID-19 продолжает напоминать нам, что SARS-CoV-2 по-прежнему является вирусом-убийцей, особенно для непривитых и клинически уязвимых людей", - отмечено в сообщении.

По мнению экспертов организации, необходимо продолжать защищать наиболее уязвимых, отслеживать вирус и его распространение.