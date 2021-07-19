О нас
Report Georgia
Аудио новости

ВОЗ зафиксировала "лямбда"-штамм COVID-19 более чем в 30 странах

ВОЗ зафиксировала "лямбда"-штамм COVID-19 более чем в 30 странах Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение «лямбда»-штамма коронавирусной инфекции более чем в 30 странах.
Здоровье
19 июля 2021 г. 23:17
ВОЗ зафиксировала лямбда-штамм COVID-19 более чем в 30 странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение «лямбда»-штамма коронавирусной инфекции более чем в 30 странах.

Как передает Report со ссылкой на Twitter-аккаунт организации, об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Это относительно молодой штамм. Он циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя до сих пор он был обнаружен более чем в 30 странах", - отметила она.

По словам Марии Ван Керкхове, в ВОЗ внимательно следят за данным штаммом, а также взаимодействуют с государствами-членами организации для получения информации о его распространении.

В конце июня "лямбда"-штамм коронавируса обнаружили в Бразилии. Открытие было сделано во время наблюдений за здоровьем пациента с коронавирусом, который вернулся домой после поездки в соседнюю Аргентину.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 190 млн
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 190 млн
20 июля 2021 г. 00:15
AZAL доставил в Боснию и Герцеговину вакцины против COVID-19
ФотоAZAL доставил в Боснию и Герцеговину вакцины против COVID-19
19 июля 2021 г. 23:45
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
19 июля 2021 г. 18:14
В Азербайджане зарегистрировано 148 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане зарегистрировано 148 новых случаев заражения COVID-19
19 июля 2021 г. 18:11
Ученые создали метод определения тяжести COVID-19 по слюне
Ученые создали метод определения тяжести COVID-19 по слюне
19 июля 2021 г. 08:13
Ученые из Китая оценили вероятность искусственного происхождения COVID-19
Ученые из Китая оценили вероятность искусственного происхождения COVID-19
19 июля 2021 г. 06:46
Врачи рассказали, как по ладоням распознать опасный уровень сахара
Врачи рассказали, как по ладоням распознать опасный уровень сахара
19 июля 2021 г. 02:18
В Британии выявили более 48 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 48 тысяч случаев COVID-19 за сутки
18 июля 2021 г. 23:51
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
18 июля 2021 г. 17:55
В Азербайджане зарегистрировано 255 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане зарегистрировано 255 новых случаев заражения COVID-19
18 июля 2021 г. 17:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi