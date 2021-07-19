ВОЗ зафиксировала "лямбда"-штамм COVID-19 более чем в 30 странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение «лямбда»-штамма коронавирусной инфекции более чем в 30 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение «лямбда»-штамма коронавирусной инфекции более чем в 30 странах.

Как передает Report со ссылкой на Twitter-аккаунт организации, об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Это относительно молодой штамм. Он циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя до сих пор он был обнаружен более чем в 30 странах", - отметила она.

По словам Марии Ван Керкхове, в ВОЗ внимательно следят за данным штаммом, а также взаимодействуют с государствами-членами организации для получения информации о его распространении.

В конце июня "лямбда"-штамм коронавируса обнаружили в Бразилии. Открытие было сделано во время наблюдений за здоровьем пациента с коронавирусом, который вернулся домой после поездки в соседнюю Аргентину.