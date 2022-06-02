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ВОЗ зафиксировала более 550 случаев оспы обезьян в 30 странах

ВОЗ зафиксировала более 550 случаев оспы обезьян в 30 странах Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о более чем 550 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян в 30 странах.
Здоровье
2 июня 2022 г. 01:14
ВОЗ зафиксировала более 550 случаев оспы обезьян в 30 странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о более чем 550 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян в 30 странах.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На настоящий момент в ВОЗ поступили сообщения о более 550 подтвержденных случаях оспы обезьян из 30 стран, не являющихся эндемичными для вируса оспы обезьян", - сказал он.

Глава организации отметил, что в большинстве случаев, согласно имеющейся информации, речь идет о "мужчинах, имевших секс с мужчинами" и обратившихся с симптомами заболевания в клиники сексуального здоровья. В этой связи Гебрейесус призвал "бороться со стигматизацией", которая может "мешать заразившимся лицам обращаться за медицинской помощью", что осложнит предотвращение распространения вируса.

"ВОЗ призывает затронутые страны расширить наблюдение", - сказал гендиректор, подчеркнув, что это наблюдение должно охватывать широкие группы населения. Он подчеркнул, что оспой обезьян могут заразиться все, кто "имеет тесный физический контакт с кем-либо, кто инфицирован".

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Meymunçiçəyinə 30 ölkədə 550-dən çox yoluxma qeydə alınıb

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