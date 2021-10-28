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ВОЗ: Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире растут впервые за два месяца

ВОЗ: Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире растут впервые за два месяца Число случаев инфицирования коронавирусом и смертность от вызываемого им заболевания COVID-19 в мире увеличиваются впервые за два месяца, напоминая о том, что пандемия далека от завершения.
Здоровье
28 октября 2021 г. 20:35
ВОЗ: Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире растут впервые за два месяца

Число случаев инфицирования коронавирусом и смертность от вызываемого им заболевания COVID-19 в мире увеличиваются впервые за два месяца, напоминая о том, что пандемия далека от завершения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Общее количество случаев [заражения] и смертей от COVID-19 сейчас увеличивается впервые за два месяца", - сказал он, объяснив это тем, что "нынешний рост в Европе превосходит снижение в других регионах".

"Это еще одно напоминание, что пандемия COVID-19 далека от завершения", - констатировал Гебрейесус.

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Версия на английском языке WHO: Global morbidity and mortality from COVID-19 on the rise lately

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