ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире растет девятую неделю подряд

"Число заражений коронавирусом растет в мире девятую неделю подряд".

"Число заражений коронавирусом растет в мире девятую неделю подряд".

Как сообщает Report, об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Пандемия COVID-19 становится все более интенсивной в мире. Число случаев заболевания растет девятую неделю подряд, а число смертей - шестую неделю подряд", - сказал он.

За последнюю неделю было зарегистрировано почти столько же случаев заболевания, сколько за первые пять месяцев пандемии, отметил глава ВОЗ.

Как подчеркнул гендиректор, "в нескольких регионах" отмечено "небольшое снижение случаев заражения и смертности", однако при этом "во многих странах все еще наблюдается интенсивная передача COVID-19". В частности, отметил он, тяжелая ситуация сложилась в Индии.