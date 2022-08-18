ВОЗ: За последнюю неделю число заболевших COVID-19 в мире снизилось на 24%

Более 5,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, более 15 тыс. умерли. Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предшествующими семью днями на 24%, а количество летальных исходов - на 6%.

Более 5,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, более 15 тыс. умерли. Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предшествующими семью днями на 24%, а количество летальных исходов - на 6%.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В ее еженедельном бюллетене, "с 8 по 14 августа по сравнению с предыдущей неделей число новых случаев заболевания уменьшилось на 24%". При этом было зарегистрировано на 6% меньше умерших вследствие ковида. За семь дней в ВОЗ поступили сообщения о заражении 5 460 641 человека и о 15 072 летальных исходах.

Особенно значительное снижение заболеваемости зафиксировано в Европе (минус 38%), Африке (минус 38%) и Восточном Средиземноморье (минус 30%). Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 31%) и Юго-Восточной Азии (плюс 12%). В то же время в остальных четырех регионах ВОЗ число летальных исходов уменьшилось, в том числе в Африке на 33%, Европе на 25%.