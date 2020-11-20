ВОЗ: За последний месяц выявлено больше случаев COVID-19, чем за полгода

Число случаев заражения коронавирусом, выявленных за последний месяц, было больше, чем за первые шесть месяцев пандемии.

Число случаев заражения коронавирусом, выявленных за последний месяц, было больше, чем за первые шесть месяцев пандемии.

Как передает Report, об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"За четыре недели поступили сообщения о большем числе случаев COVID-19, чем за первые шесть месяцев пандемии", - сказал он.

"В Европе и Северной Америке больницы и отделения интенсивного лечения заполняются или уже заполнены", - констатировал он.