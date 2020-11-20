ВОЗ: За последний месяц выявлено больше случаев COVID-19, чем за полгода

Число случаев заражения коронавирусом, выявленных за последний месяц, было больше, чем за первые шесть месяцев пандемии.
Как передает Report, об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
"За четыре недели поступили сообщения о большем числе случаев COVID-19, чем за первые шесть месяцев пандемии", - сказал он.
"В Европе и Северной Америке больницы и отделения интенсивного лечения заполняются или уже заполнены", - констатировал он.