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ВОЗ: За последний месяц выявлено больше случаев COVID-19, чем за полгода

ВОЗ: За последний месяц выявлено больше случаев COVID-19, чем за полгода Число случаев заражения коронавирусом, выявленных за последний месяц, было больше, чем за первые шесть месяцев пандемии.
Здоровье
20 ноября 2020 г. 18:37
ВОЗ: За последний месяц выявлено больше случаев COVID-19, чем за полгода

Число случаев заражения коронавирусом, выявленных за последний месяц, было больше, чем за первые шесть месяцев пандемии.

Как передает Report, об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"За четыре недели поступили сообщения о большем числе случаев COVID-19, чем за первые шесть месяцев пандемии", - сказал он.

"В Европе и Северной Америке больницы и отделения интенсивного лечения заполняются или уже заполнены", - констатировал он.

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