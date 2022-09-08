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ВОЗ: За неделю заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на 12%

ВОЗ: За неделю заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на 12% Почти 4,2 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, более 13 тыс. умерли. Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предшествующими семью днями на 12%, а количество летальных исходов - на 5%.
Здоровье
8 сентября 2022 г. 05:03
ВОЗ: За неделю заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на 12%

Почти 4,2 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, более 13 тыс. умерли. Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предшествующими семью днями на 12%, а количество летальных исходов - на 5%.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В ее еженедельном бюллетене отмечается, "с 29 августа по 4 сентября по сравнению с предыдущей неделей число новых случаев заболевания уменьшилось на 12%, а число смертей - на 5%". За семь дней в ВОЗ поступили сообщения о заражении 4 199 352 человек и о 13 716 летальных исходах.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: “Bir həftədə dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 12% azalıb”

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