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ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ

ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ "Очень радует, что в Азербайджане наблюдается снижение числа новых случаев заболевания коронавирусом и связанных с ним летальных исходов"
Здоровье
10 июня 2021 г. 11:53
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
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Очень радует, что в Азербайджане наблюдается снижение числа новых случаев заболевания коронавирусом и связанных с ним летальных исходов.

Об этом эксклюзивно Report сообщили в Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) комментируя шаги, предпринимаемые правительством Азербайджана для борьбы с COVID-19.

“Также отрадно, что население страны с готовностью вакцинируются”, – отметили в региональном бюро ВОЗ, напомнив, что 20 процентов населения страны уже было вакцинировано.

“Это большое достижение, которое, безусловно, окажет положительное влияние на борьбу страны с COVID-19”, - добавил представитель регионального бюро ВОЗ.

Собеседник агентства также призвал не терять бдительность, поскольку пандемия еще далека от завершения: “В обозримом будущем мы должны продолжать носить маски, соблюдать физическую дистанцию, мыть руки и избегать скопления людей, поскольку это проверенные меры, которые, как мы знаем, эффективны в борьбе с распространением этого вируса”.

Как отметили в региональном бюро ВОЗ, вакцинация не означает, что люди могут перестать проявлять бдительность, нужно продолжать защищать себя и других, соблюдать требования общественного здравоохранения и социальные меры.

“Следует проявлять осторожность при ослаблении мер общественного здравоохранения и социальных мер, и мы должны уделять особое внимание тем, кто подвергается наибольшему риску, и тем, кто еще не прошел вакцинацию”, - отметил представитель Европейского бюро ВОЗ.

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