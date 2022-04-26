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ВОЗ высоко оценила борьбу Азербайджана с COVID-19

ВОЗ высоко оценила борьбу Азербайджана с COVID-19 Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Генри Клюге отметил, что меры, предпринятые Азербайджаном на национальном уровне против COVID-19, заслуживают большой похвалы.
Здоровье
26 апреля 2022 г. 15:10
ВОЗ высоко оценила борьбу Азербайджана с COVID-19

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Генри Клюге отметил, что меры, предпринятые Азербайджаном на национальном уровне против COVID-19, заслуживают большой похвалы.

Как сообщает Report, об этом он сказал 26 апреля на приеме у президента Ильхама Алиева.

Он отметил, что ситуация с COVID в Азербайджане всегда находится под контролем, государством принимаются необходимые и последовательные меры. Клюге подчеркнул, что политика вакцинации, проводимая Азербайджаном, также очень успешна.

Ханс Генри Клюге заявил, что Всемирная организация здравоохранения намерена и впредь продолжать сотрудничество с Азербайджаном. Гость отметил, что организация готова внести активный вклад в реформы, проводимые в настоящее время в системе здравоохранения Азербайджана. По словам гостя, меры по созданию в нашей стране цифровых и электронных систем здравоохранения также очень положительны.

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Версия на английском языке WHO credits Azerbaijan's fight against COVID-19
Версия на азербайджанском языке ÜST Azərbaycanın COVID-19-a qarşı mübarizəsini təqdir edib

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