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ВОЗ, ВТО и МВФ выступили за справедливое распределение вакцин от COVID-19

ВОЗ, ВТО и МВФ выступили за справедливое распределение вакцин от COVID-19 Мировое сообщество должно взять на себя обязательство по обеспечению справедливого распределения вакцин и прекращению пандемии COVID-19.
Здоровье
2 июня 2021 г. 06:53
ВОЗ, ВТО и МВФ выступили за справедливое распределение вакцин от COVID-19

Мировое сообщество должно взять на себя обязательство по обеспечению справедливого распределения вакцин и прекращению пандемии COVID-19.

Как передает Report, об этом говорится в открытом письме, составленном при участии гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

"Уже не приходится сомневаться в том, что повсеместное восстановление будет невозможно без преодоления кризиса в области здравоохранения. Доступность вакцинации является условием и для того, и для другого", - говорится в документе, составленном также при участии директора-распределителя МВФ Кристалины Георгиевы, президента Всемирного банка Дэвида Малпасса и гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы.

Отмечается, что дисбаланс при производстве и распределении вакцин не только лишает многих людей возможности приобрести иммунитет к вирусу, но и создает предпосылки для появления и распространения в мире новых штаммов COVID-19.

"Сегодня мы обращаемся к международному сообществу с призывом продемонстрировать принципиально новый уровень поддержки - и осуществления - более решительной, скоординированной и обеспеченной новым финансированием стратегии вакцинации мирового населения", - подчеркнули авторы письма.

По мнению глав организаций, для достижения намеченных целей необходимо выделить дополнительные средства для стран с низким и средним уровнем доходов - в существенной степени за счет грантов и льготного финансирования, а также выделить крупные средства для производства большего количества вакцин.

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