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ВОЗ: Вспышку лихорадки Марбург, вероятно, можно будет сдержать

ВОЗ: Вспышку лихорадки Марбург, вероятно, можно будет сдержать "Распространение геморрагической лихорадки Марбург в западноафриканской стране Гвинее, где недавно был зафиксирован летальный случай от заболевания, вероятно, можно будет сдержать".
Здоровье
10 августа 2021 г. 20:45
ВОЗ: Вспышку лихорадки Марбург, вероятно, можно будет сдержать

"Распространение геморрагической лихорадки Марбург в западноафриканской стране Гвинее, где недавно был зафиксирован летальный случай от заболевания, вероятно, можно будет сдержать".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил профессор эпидемиологии Цюрихского университета и советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Роберт Штеффен.

Штеффен, ранее возглавлявший чрезвычайный комитет ВОЗ по Эболе, заявил, что есть большие надежды на то, что распространение вируса можно будет сдержать, учитывая, что у контактировавших с умершими не развились симптомы.

"Второго августа умер один пациент, и у четырех близко с ним контактировавших не было никаких симптомов. Еще 145 случаев контактов были выявлены и отслеживаются. Учитывая тот факт, что у первоначального пациента уже появились симптомы 25 июля, и зная, что инкубационный период варьируется от 2 до 21 дня, я умеренно оптимистичен и, конечно, надеюсь, что это не перерастет в крупную вспышку", - сказал он.

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