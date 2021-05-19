ВОЗ включила индийский штамм COVID-19 в список наиболее опасных

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила индийский штамм коронавирусной инфекции в список самых опасных.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила индийский штамм коронавирусной инфекции в список самых опасных.

Как передает Report, такое заявление сделала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она рассказала, что по предварительным данным из Индии, такой вариант коронавируса "имеет более высокие темпы роста переносимости с человека на человека, чем другие", которые также циркулируют в этой стране. По словам представителя ВОЗ, там есть несколько штаммов COVID-19.

Вуйнович отметила, что в ближайшие недели будут опубликованы результаты исследования индийского штамма коронавируса. Она добавила, что ВОЗ будет и дальше наблюдать за каждым случаем заражения отдельно.