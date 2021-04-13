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ВОЗ ведет мониторинг ситуации с вакциной Johnson & Johnson

ВОЗ ведет мониторинг ситуации с вакциной Johnson & Johnson Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внимательно следит за ситуацией с вакциной от коронавируса компании Johnson Johnson и ожидает выводов Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и американского Управления по вопросам качества продоволь
Здоровье
13 апреля 2021 г. 23:59
ВОЗ ведет мониторинг ситуации с вакциной Johnson & Johnson

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внимательно следит за ситуацией с вакциной от коронавируса компании Johnson & Johnson и ожидает выводов Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и американского Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA).

Как передает Report, такие пояснения дали во вторник ТАСС в ВОЗ, комментируя решение Johnson & Johnson отложить применение своей вакцины в европейских странах в связи с информацией об образовании тромбов у пациентов после ее использования.

"Мы внимательно наблюдаем (за ситуацией) и ожидаем рассмотрения (данного вопроса) со стороны EMA и FDA", - сообщил официальный представитель организации Тарик Яшаревич. "Мы также ведем мониторинг глобальной базы данных относительно сообщений о неблагоприятных событиях, чтобы посмотреть, были ли (подобные) случаи где-либо еще", - сказал он, добавив, что на изучение этих сведений "может потребоваться время".

Как подчеркнул Яшаревич, ВОЗ "в курсе ряда сообщений о тромбоэмболических событиях с низкими тромбоцитами после прививки вакциной Johnson & Johnson". Консультативный комитет организации по безопасности вакцин "ведет плотный мониторинг этих сообщений" и проинформирует о своих изысканиях после изучения этого вопроса. ВОЗ известно также о том, что EMA "находится в процессе рассмотрения вакцины Johnson & Johnson", и что регулятор США рекомендовал приостановить прививки этой вакциной. Организация поддерживает "тесный контакт с EMA и FDA, а также с другими регуляторами в мире", резюмировал официальный представитель.

Отметим, что американская компания Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в европейских странах в связи с изучением информации о возможной связи использования препарата с образованием тромбов у пациентов.

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