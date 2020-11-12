ВОЗ: Вакцины от COVID-19 должны быть мировым достоянием

Все вакцины и лекарства от COVID-19 должны стать мировым достоянием и быть честно распределены между странами, а не оставаться продукцией для частного пользования отдельных государств.

Все вакцины и лекарства от COVID-19 должны стать мировым достоянием и быть честно распределены между странами, а не оставаться продукцией для частного пользования отдельных государств.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в четверг в рамках Форума мира.

"Мы должны обеспечить честное распределение вакцин, терапевтических средств и средств диагностики как глобальной общественной продукции, а не частных товаров, которые позволят оставить за бортом ряд людей", - сказал он.