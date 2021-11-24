ВОЗ: Вакцинация уязвимых к COVID-19 приоритетнее иммунизации подростков

Вакцинация детей и подростков против коронавируса имеет меньший приоритет по сравнению с иммунизацией наиболее уязвимых к инфекции слоев населения.

Вакцинация детей и подростков против коронавируса имеет меньший приоритет по сравнению с иммунизацией наиболее уязвимых к инфекции слоев населения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в промежуточном заявлении Всемирной организации здравоохранения.

"Поскольку у детей и подростков заболевание протекает, как правило, в более легкой форме, вопрос их вакцинации стоит не так остро, как у пожилых, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников", - отмечается в документе.

По этой же причине ВОЗ призывает страны, в которых доля уже сделавших прививку граждан из групп риска высока, сосредоточиться не на вакцинации детей и подростков, а на поставках вакцин в регионы, где наблюдается их нехватка.

Заявление организации опубликовано на фоне начала программ ревакцинации и вакцинации детей и подростков в ряде стран. В июле ВОЗ сообщила о том, что в некоторых странах со средними и низкими доходами доля привитых составляет менее 1%.