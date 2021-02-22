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ВОЗ: Вакцинация эффективна, только когда проводится повсеместно

ВОЗ: Вакцинация эффективна, только когда проводится повсеместно Вакцинация эффективна, только когда проводится повсеместно.
Здоровье
22 февраля 2021 г. 20:03
ВОЗ: Вакцинация эффективна, только когда проводится повсеместно

Вакцинация эффективна, только когда проводится повсеместно.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гебрейесус призвал все страны не откладывать вакцинацию, так как в противном случае будут появляться новые штаммы коронавируса.

"В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными", - предостерег чиновник.

Он подчеркнул, что отсутствие препаратов в развивающихся странах создаст проблемы и богатым государствам. Поэтому Гебрейесус призвал власти объяснить своим гражданам, что для защиты от вируса необходимо вакцинировать не только их, но жителей стран "остального мира".

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