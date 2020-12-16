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ВОЗ: Вакцина от коронавируса будет эффективна в Азербайджане

ВОЗ: Вакцина от коронавируса будет эффективна в Азербайджане "На сегодняшний день нет вакцины, получившей одобрения Всемирной Организации Здравоохранения. Потому что вирус совсем новый".
Здоровье
16 декабря 2020 г. 11:55
ВОЗ: Вакцина от коронавируса будет эффективна в Азербайджане
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"На сегодняшний день нет вакцины, получившей одобрения Всемирной Организации Здравоохранения. Потому что вирус совсем новый".

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Чиновник ВОЗ отметила, что многие страны уже начали получать лицензии на некоторые вакцины:

"Наша организация также внимательно следит за этим. Очень скоро мы обнародуем наши рекомендации по покупке и использованию вакцин для экстренной ситуации. Мы довольны вакцинами, которые были использованы до сих пор, потому что результаты очень хорошие. Но мы продолжим наши наблюдения. Считаем, что независимо от того, какая вакцина будет завезена в Азербайджан, она будет эффективна. Когда придет время, будет сделано необходимое заявление".

Х.Харманджи напомнила, что в настоящее время в Азербайджане ведется отбор вакцин против COVID-19 и готовится стратегия вакцинации:

"Мы также предоставляем нашу техническую поддержку. Эксперт ВОЗ в ближайшее время приедет в Азербайджан и окажет свою поддержку. Как только стратегия будет полностью готова, станет известно, сколько вакцин будет закуплено".

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Версия на английском языке WHO official: Any vaccine brought to Azerbaijan will be useful
Версия на азербайджанском языке ÜST: Azərbaycana hansı vaksin gətirilsə, faydalı olacaq

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