ВОЗ: В Судане с конца июля из-за вспышки холеры погибли 120 человек

Почти 2,7 тыс. человек заболели холерой и 120 умерли в Судане с конца июля вследствие вспышки холеры.

Почти 2,7 тыс. человек заболели холерой и 120 умерли в Судане с конца июля вследствие вспышки холеры.

Как передает Report , об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Новая вспышка холеры в Кассале и других провинциях быстро расширилась с конца июля 2024 года, а число заболевших и умерших по состоянию на конец августа составило соответственно почти 2,7 тыс. и 120", - говорится в информационном бюллетене ВОЗ. - Вспышка "затронула пять провинций (Кассала, Хартум, Эль-Гезира, Гедареф и Нил) с наибольшим количеством случаев и смертей в Кассале".

ВОЗ напомнила, что предыдущая вспышка холеры в африканской стране началась в июне 2023 года. По состоянию на 12 июля 2024 года, был зарегистрирован 11 241 случай заболевания в 12 провинциях, умерли 309 человек.