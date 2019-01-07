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    ВОЗ: В прошлом году в мире от туберкулеза скончались 1,3 млн человек

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В прошлом году в мире от туберкулеза скончались около 1,3 млн человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом отмечается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

    За это время туберкулезом заразились около 10 млн человек, 3,2 млн из которых женщины, 1 млн - дети. 

    Кроме того, 90% туберкулезников - лица старше 15 лет. В основном заболевание наблюдается в Африке и Азии. 

    В то же время, 558 000 человек при лечение болезни использовали антибиотики. 

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