ВОЗ: В прошлом году в мире около миллиарда детей подверглись насилию

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Всемирная организация здравоохранения в рамках сотрудничества с правительством Азербайджана провела "круглый стол", на котором обсуждались предотвращение жестокости и насилие против детей.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие представители министерств внутренних дел, здравоохранения, юстиции, образования, труда и социальной защиты населения, Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, Госкомитета по статистке и агентств ООН.

По данным ВОЗ, в прошлом году около 1 миллиарда детей в возрасте 2-17 лет подверглись физическому, половому или психологическому насилию или безразличию родителей: "Подверженность насилию в детском возрасте оказывает пожизненное влияние на здоровье и благосостояние".

В отчете по итогам за прошлый год "горячей линии" для детей, действующей в Азербайджане, в течение 2018 года в структуру поступило 3581 обращение в связи с насилием против детей.

Отметим, что Азербайджан утвердил исполнение повестки на 2030 год Целей устойчивого развития ООН. Цель статьи 16.2 повестки подразумевает прекращение эксплуатации детей, торговли, любого насилия и жестокости по отношению с ним.