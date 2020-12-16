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ВОЗ: В настоящее время нет лекарств для лечения коронавируса

ВОЗ: В настоящее время нет лекарств для лечения коронавируса Лекарства, которые врачи советуют, просто для уменьшения боли
Здоровье
16 декабря 2020 г. 12:27
ВОЗ: В настоящее время нет лекарств для лечения коронавируса
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"В настоящее время нет лекарств для лечения коронавируса. Лекарства, которые врачи советуют, просто для уменьшения боли".

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Представитель ВОЗ отметила, что использование антибиотиков может быть возможно, когда в организм попадают дополнительные микробы: "Это должно быть только по совету врачей. Поэтому неправильно, чтобы люди во всех случаях ходили в аптеку за антибиотиками".

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Hazırda koronavirusun müalicəsi üçün dərman yoxdur

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