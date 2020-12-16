ВОЗ: В настоящее время нет лекарств для лечения коронавируса

Лекарства, которые врачи советуют, просто для уменьшения боли

"В настоящее время нет лекарств для лечения коронавируса. Лекарства, которые врачи советуют, просто для уменьшения боли".

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Представитель ВОЗ отметила, что использование антибиотиков может быть возможно, когда в организм попадают дополнительные микробы: "Это должно быть только по совету врачей. Поэтому неправильно, чтобы люди во всех случаях ходили в аптеку за антибиотиками".