ВОЗ: В мире за сутки выявили почти на 55 тыс. меньше случаев COVID-19, чем днем ранее

ВОЗ: В мире за сутки выявили почти на 55 тыс. меньше случаев COVID-19, чем днем ранее

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 166,86 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 508 тыс., это на 55 тыс. меньше, чем за предыдущие 24 часа.

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