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ВОЗ: В мире за сутки выявили почти на 55 тыс. меньше случаев COVID-19, чем днем ранее

ВОЗ: В мире за сутки выявили почти на 55 тыс. меньше случаев COVID-19, чем днем ранее Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 166,86 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 508 тыс., это на 55 тыс. меньше, чем за предыдущие 24 часа.
Здоровье
24 мая 2021 г. 20:33
ВОЗ: В мире за сутки выявили почти на 55 тыс. меньше случаев COVID-19, чем днем ранее

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 166,86 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 508 тыс., это на 55 тыс. меньше, чем за предыдущие 24 часа.

Как передает Report, согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 10,8 тыс., превысив 3,45 млн.

24 мая в ВОЗ поступила информация о 166 860 081 инфицированном и 3 459 996 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 508 074, летальных исходов - на 10 807. Днем ранее в мире были зафиксированы 563 692 новых случая заражения и 11 548 смертей.

Более 48% случаев заражения за минувшие 24 часа пришлись на регион Юго-Восточной Азии (243 942), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (178 059), на третьем - Европа (37 367).

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