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ВОЗ: В мире за сутки выявили более 805 тыс. заразившихся коронавирусом

ВОЗ: В мире за сутки выявили более 805 тыс. заразившихся коронавирусом Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 137,86 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 805 тыс.
Здоровье
15 апреля 2021 г. 20:56
ВОЗ: В мире за сутки выявили более 805 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 137,86 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 805 тыс.

Как передает Report, согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 13 тыс., превысив 2,96 млн.

15 апреля в ВОЗ поступили сведения о 137 866 311 инфицированных и 2 965 707 умерших. Число заразившихся увеличилось на 805 444, умерших - на 13 036.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 33% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу (266 469), на втором месте - Северная и Южная Америка (242 607), на третьем - Юго-Восточная Азия (213 929).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 31 029 700. Далее следуют Индия (14 074 564), Бразилия (13 599 994), Франция (5 069 999), Россия (4 675 153), Великобритания (4 378 309), Турция (4 025 557), Италия (3 809 193), Испания (3 387 022), Германия (3 073 442), Польша (2 642 242) и Аргентина (2 579 000).

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