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ВОЗ: В мире за сутки выявлено более 679 тыс. заразившихся коронавирусом

ВОЗ: В мире за сутки выявлено более 679 тыс. заразившихся коронавирусом Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 136,99 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 679 тыс.
Здоровье
14 апреля 2021 г. 20:52
ВОЗ: В мире за сутки выявлено более 679 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 136,99 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 679 тыс.

Как сообщает Report, согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 10,3 тыс., превысив 2,95 млн.

14 апреля в ВОЗ поступили сведения о 136 996 364 инфицированных и 2 951 832 умерших. Число заразившихся увеличилось на 679 003, умерших - на 10 367.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 34% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу (234 586), на втором месте - Юго-Восточная Азия (198 208), на третьем - Северная и Южная Америка (167 637).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 30 949 496. Далее следуют Индия (13 873 825), Бразилия (13 517 808), Франция (5 026 645), Россия (4 666 209), Великобритания (4 375 818), Турция (3 962 760), Италия (3 793 033), Испания (3 336 637), Германия (3 044 016), Польша (2 621 116) и Колумбия (2 552 937).

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