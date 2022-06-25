ВОЗ: В мире выявлено 920 предполагаемых случаев гепатита неизвестного происхождения

Всемирная организация здравоохранения получила сообщения о выявленных у детей в 33 странах 920 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения.

Всемирная организация здравоохранения получила сообщения о выявленных у детей в 33 странах 920 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"По состоянию на 22 июня поступили сообщения о 920 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения, выявленного у детей в 33 странах, в пяти регионах ВОЗ", - заявили в организации.

Отмечается, что со времени предыдущей публикации 27 мая 2022 года в ВОЗ поступило еще 270 новых вероятных случаях заболевания. Операции по трансплантации органов потребовались 45 детям, 18 заболевших умерли.