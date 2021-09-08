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ВОЗ: В мире ввели уже около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса

ВОЗ: В мире ввели уже около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса Около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса было введено к настоящему времени во всем мире.
Здоровье
8 сентября 2021 г. 20:31
ВОЗ: В мире ввели уже около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса

Около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса было введено к настоящему времени во всем мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Всего в мире было введено 5,5 млрд доз вакцин, однако 80% из них приходятся на страны с высоким и средним уровнем доходов", - сказал он.

Глава организации напомнил, что глобальная цель ВОЗ заключается в том, чтобы в каждой стране к концу сентября было вакцинировано 10% населения, к концу года - 40% населения и к середине следующего года - 70% населения. И в то время как большинство стран с высоким уровнем доходов уже достигли цели в 40%, ни одна страна с низким уровнем доходов не достигла цели даже в 10%.

"И это не их вина, - подчеркнул гендиректор ВОЗ. - О вакцинном равенстве идет много разговоров, но, к сожалению, действий очень мало. Страны с высоким уровнем дохода пообещали пожертвовать 1 млрд доз вакцин, но пока пожертвовано менее 15% из них".

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Версия на английском языке WHO: About 5.5 billion COVID shots administered globally

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