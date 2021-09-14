ВОЗ: В мире введено 5,9 млрд доз вакцины

Более 5,9 млрд доз вакцин от коронавируса ввели в мире к настоящему моменту.

Более 5,9 млрд доз вакцин от коронавируса ввели в мире к настоящему моменту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Более 5,7 млрд доз вакцин было введено по всему миру к настоящему времени, но лишь 2% из них пришлось на Африку", - заметил глава ВОЗ.

По его словам, в результате жители африканских стран остаются подвержены риску заражения "смертельным вирусом, против которого многие другие люди по всему миру имеют защиту".

"К настоящему моменту лишь две африканские страны достигли цели по вакцинации 40% населения, - отметил он. - Это самый низкий показатель из всех регионов. И это не потому, что африканские страны не имеют возможностей или опыта в развертывании вакцинации. Это потому, что они были оставлены за бортом остальным миром".