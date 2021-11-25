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ВОЗ: В мире нужно создать сеть по выпуску вакцин для подготовки к пандемиям

ВОЗ: В мире нужно создать сеть по выпуску вакцин для подготовки к пандемиям Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что для подготовки к будущим эпидемиям и пандемиям человечеству потребуется создать в разных регионах планеты сеть предприятий, где можно было бы быстро нал
Здоровье
25 ноября 2021 г. 20:41
ВОЗ: В мире нужно создать сеть по выпуску вакцин для подготовки к пандемиям

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что для подготовки к будущим эпидемиям и пандемиям человечеству потребуется создать в разных регионах планеты сеть предприятий, где можно было бы быстро наладить выпуск вакцин и других лекарств, когда в этом возникнет необходимость.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в четверг в Женеве на брифинге для представителей государств - членов ВОЗ.

"В будущем миру потребуется в различных регионах сеть производственных площадок, на которых можно быстро развернуть производство вакцин и лекарств, чтобы отреагировать на эпидемии и пандемии, применяя новейшие технологии", - отметил гендиректор.

Он напомнил, что предстоящая в Женеве 29 ноября - 1 декабря специальная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предоставляет возможность для "выработки действительно длительного и исторического соглашения, чтобы защитить архитектуру глобального здравоохранения, подверженную воздействию COVID-19".

По словам Гебрейесуса, в современном мире имеется много соглашений, чтобы противостоять различным угрозам, и теперь "настало время для [разработки] договора по пандемиям".

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