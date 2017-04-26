ВОЗ: В мире более 400 тыс. человек умерли от малярии

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В мире 212 млн человек заразились малярией.
Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом говорится в отчете, распространенном Всемирной организацией здравоохранения.
По информации организации, в 2015 году 212 млн человек, из которых 90% охватывает африканский континент, заразились малярией, 429 тыс. из них умерли.
В отчете выделяется, что малярия наиболее распространена на африканском континенте.
В отчете отмечается, что с 2000 года в количестве зараженных этой болезнью наблюдается серьезное уменьшение.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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