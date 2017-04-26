ВОЗ: В мире более 400 тыс. человек умерли от малярии

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В мире 212 млн человек заразились малярией.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом говорится в отчете, распространенном Всемирной организацией здравоохранения.

По информации организации, в 2015 году 212 млн человек, из которых 90% охватывает африканский континент, заразились малярией, 429 тыс. из них умерли.

В отчете выделяется, что малярия наиболее распространена на африканском континенте.

В отчете отмечается, что с 2000 года в количестве зараженных этой болезнью наблюдается серьезное уменьшение.